Liège : le Centre Urbain de Radiothérapie de Sainte-Rosalie est opérationnel

Le nouveau Centre Urbain de Radiothérapie installé sur le site de Sainte-Rosalie à Liège est opérationnel depuis peu.

Il est le fruit d’une collaboration entre les trois hôpitaux liégeois (le Groupe santé CHC, le CHR de la Citadelle et le CHU) et l’hôpital de Libramont.

Ce Centre Urbain de Radiothérapie (le CURe, en abrégé) représente un investissement de 8 millions d’euros. Il s’agit en fait du regroupement de deux centres préexistants : celui de la Citadelle, d’une part, et celui du CHC à l’ancienne clinique Saint-Joseph, d’autre part.

Le professeur Philippe Coucke, du CHU de Liège, explique : "On a voulu regrouper les deux services de radiothérapie pour avoir une structure qui compte deux appareils de radiothérapie, interchangeables l’un par rapport à l’autre, ce qui facilite le travail, la gestion des ressources humaines et l’efficience de la prise en charge. Sur les deux sites, on était obligés d’y assigner deux radiothérapeutes au minimum. C’était relativement complexe à organiser et, d’autre part, ils ne pouvaient pas vraiment non plus se focaliser sur un nombre limité de pathologies, se sous-spécialiser si on veut. Ici, la structure devrait le permettre dans un avenir proche".

Pour les patients, que change concrètement la création du centre ? "Fondamentalement, dans un premier temps, la prise en charge, telle qu’ils l’ont connue sur le site de la Citadelle et celui de Saint-Joseph, est totalement restée pareille. La seule chose que nous sommes en train de faire c’est que nous faisons une mise à jour complète des appareils. Ce sont les anciens appareils qui n’avaient que 5 ou 6 ans d’âge, donc qui sont relativement jeunes dans la vie d’un appareil de radiothérapie, et qui ont été transposés ici. Mais on en a profité bien entendu pour faire une mise à jour et rajouter quelques techniques."

Une entente entre hôpitaux, comme celle qui a mené à la création de ce centre, constitue-t-elle une voie dans laquelle il faudra de plus en plus s’engager ? "C’est la voie que j’ai toujours préconisée. ", répond le professeur Philippe Coucke, " Je pense que la santé publique aujourd’hui ne nous permet plus des guerres de collines (en référence aux emplacements des grands hôpitaux liégeois, ndlr) comme on les a connues il y a plusieurs années. Il faut rationaliser, il faut optimiser l’utilisation des ressources limitées, qu’elles soient humaines ou techniques. Je pense que c’est une voie obligée et c’est également dans l’intérêt des patients et du corps soignant."