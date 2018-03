Liège: le centre d'écoute La Porte Ouverte plus accessible rue Cathédrale

L’association La Porte Ouverte accueille depuis 35 ans toute personne qui ressent le besoin d’être écoutée dans le centre-ville de Liège.

Les visiteurs sont reçus dans un salon où ils sont libres de venir dire et partager ce qu’ils souhaitent sur leur vie, leur intimité ou leur vécu. Les thématiques sont assez variées mais le point commun est souvent la solitude, explique Patrick Volckaerts, président de l’ASBL. Il y a autant la possibilité de partager des thèmes de la vie quotidienne que des thèmes importants et intimes: la relation de couple, la relation parent-enfant, la vie professionnelle, détaille t-il.

Les entretiens s’effectuent individuellement et sans rendez-vous. Leur durée est généralement comprise entre 40 minutes et une heure. On essaie de rester dans cette tranche-là parce qu’il est difficile de rester concentré à l’écoute de quelqu’un plus d’une heure, justifie le président de l’ASBL qui indique tout de même que des exceptions sont faites dans le cas de discussions plus lourdes.

Une trentaine de bénévoles reçoivent en moyenne 70 visiteurs chaque mois

Il arrive que certaines personnes poussent la porte à plusieurs reprises. Une fois qu’on a fait le pas, on en réalise le bénéfice donc on revient car il est compliqué de tout dire en peu de temps (...) Ce n’est pas une démarche évidente de se retrouver devant quelqu’un et d’expliquer le comment et le pourquoi de sa venue, poursuit Patrick Volckaerts.

Pour offrir une oreille attentive la plus réconfortante possible, la Porte Ouverte s’appuie sur une trentaine d’écoutants, tous bénévoles. Psychologues et professeurs de français pensionnés ainsi que des ex-banquiers, des ex-institutrices composent l’équipe. Chacun bénéficie d’une formation d’une vingtaine d’heures à l’écoute renouvelée tous les trois ans et financée par la Province ainsi qu’une supervision tous les mois avec un psychologue.

De nouveaux locaux pour accroitre le rayonnement de l'association

Les bénéficiaires sont désormais accueillis rue Cathédrale. Une fin de bail et un loyer qui allait augmenter ont poussé son président à se mettre en quête de fonds pour acheter un bien. Nous étions rue du Diamant, une ruelle plus confidentielle que les gens connaissent moins. En étant installé rue Cathédrale, il est impossible de ne pas nous remarquer: nous avons mis des grandes enseignes ainsi que des panneaux et nous disposons d’une vitrine ouverte sur la rue se félicite Patrick Volckaerts. Bien que cela représente un investissement important, les membres de l’association espère ainsi gagner en visibilité et avoir davantage de visites.

La porte vous est ouverte du lundi au samedi de 10H à 18H.