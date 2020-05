Liège: le calme dans le centre-ville pour la réouverture des magasins

Pas de ruée, pas de bousculade ce lundi à l'occasion de la grande réouverture des magasins, dans le cadre du déconfinement. Ce qui a d'ailleurs rassuré les commerçants, à Liège notamment, où ils sont 4500.

Un redémarrage "rassurant"

Nous nous sommes rendus au centre-ville hier, notamment dans ce magasin de vêtements de la rue St-Paul où en fin de matinée, on y avait vendu qu'une seule petite écharpe.

Mais ce redémarrage frileux semblait plutôt rassurer cette commerçante: "J'ai la chance que mon patron m'a déjà placé un plexiglas. Moi je suis contente de recommencer. Mes clientes me manquent. On les attend. On a pris toutes les mesures pour bien les recevoir".

La Ville prend des initiatives pour aider les commerçants

Et ce lundi, Elisabeth Fraipont, l'échevine liégeoise en charge du commerce, est venue annoncer à ces commerçants deux nouvelles initiatives communales.