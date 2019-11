Liège: le "boulevard de l'automobile" accueillera un nouveau concessionnaire à la place de Deravet

Vous l’aurez constaté si vous passez boulevard Frankignoul à Liège, ce qu’on appelle le "boulevard de l’automobile": Le bâtiment de l’ancienne société Deravet (chauffage, électricité et électroménager) fait l’objet d’une importante rénovation.

Le futur occupant des lieux ne sera pas dépaysé par l’environnement puisqu’il s’agira d’un vendeur d’automobiles : la marque Audi, ou plus exactement le groupe Emil Frey, un poids lourd du secteur. Cette multinationale suisse est tout simplement le leader européen de la distribution automobile multimarques : Près de 700 enseignes sur le vieux continent, un demi-million de véhicules neufs et d’occasion vendus chaque année, plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires (chiffres de 2017)

Déjà un ancrage liégeois

Avec le rachat d’un concurrent français, PGA, le groupe Emil Frey a fait main basse ces 2 dernières années sur une douzaine de concessionnaires en province de Liège : 4 enseignes Seat et Skoda à Herstal et Chênée, les 6 garages Volkswagen de la région (à Liège, Wandre, Awans, Sprimont, Seraing et Waremme) et 2 déjà concessionnaires Audi à Wandre et Neupré. Le vaste bâtiment en cours de transformation boulevard Frankignoul sera donc aussi dédié à cette marque allemande. La partie showroom devrait ouvrir ses portes en janvier.