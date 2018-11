Liège: lancement de la campagne d'Amnesty International

Cette année, c'est le 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'occasion pour Amnesty Internationalde fêter cet anniversaire en encourageant le public à acheter ses célèbres bougies pour les allumer le 10 décembre.

Philippe Hensmans, Directeur Général d'Amnesty International :"Cette opération nous soutient financièrement, ce qui permet, en grande partie de garantir notre indépendance par rapport aux pouvoirs publics puisqu'à partir de ce moment-là, nous n'avons pas besoin de subsides".

Amnesty International célébre les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme en mettant tout en œuvre pour la faire connaitre auprès des jeunes et auprès du grand public. Comme l'explique Philippe Hensmans. "Si on ne connait pas ses droits on ne peut pas les réclamer. Or, quand on lit attentivement cette Déclaration universelle, on se rend compte qu'elle couvre tous les aspects de la vie. Le doit de s'exprimer, le droit d'avoir accès à l'eau potable, le droit d'avoir accès à la pension et le droit à avoir éventuellement accès au chômage".

Des actions vont être menées dans les écoles pour que les jeunes prennent connaissance de cette Déclaration universelle tandis qu'une copie de celle-ci va être envoyée dans toutes les boites aux lettres des belges francophones.

Le Marathon des lettres au Sauvenière

Pour la seconde année consécutive, le dimanche 9 décembre, le Marathon des lettres s'installe au cinéma le Sauvenière. Le public est invité à signer des lettres à destination des ambassades d'individus en danger.

Cette année, nous avons décidé que les individus en danger sont 10 femmes, précise Luc Pire (Administrateur – Trésorier d'Amnesty Belgique). Il s'agit de 10 femmes défenseuses des droits de l'homme, des droits des femmes et des droits humains. Elles sont doublement victimes car en plus des problèmes avec leurs dictateurs locaux, elles sont en tant que femmes martyrisées et exploitées".

Une marche aux flambeaux pour Hamid Babaei

Le mardi 11 décembre une action est organisée pour Hamid Babaei. Ce doctorant iranien à l'Université de Liège est retenu prisonnier dans son pays d'origine depuis 5 longues années.

Luc Pire: "Hamid désirait rentrer, comme chaque année, à Liège pour poursuivre ses études. Il a été arrêté à l'aéroport en Iran et on lui a demandé d'espionner des iraniens qui se trouvaient à Liège. Il a refusé et il a pris 6 ans de prison. Depuis, on se bat pour lui et tous les combats que nous menons lui font du bien au moral. Nous ne lâcherons rien et c'est pour cette raison que nous organisons cette marche aux flambeaux à Liège".

L'heure de départ de cette marche est fixée à 17h30 dans le grand hall de HEC Liège.

Il est désormais possible d'acheter votre bougie en ligne sur le site: https://poseidon.amnesty.be/