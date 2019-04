"Liège, la ville aux 200 escaliers", un livre pour découvrir la cité autrement

A Liège, la montagne de Bueren et ses 374 marches. Un endroit apprivoisé par Danielle Bonfond depuis 1984. "Ces escaliers permettent d'entretenir notre forme gratuitement. Il y a des tas de gens qui viennent ici pour s'entraîner. Evidemment, pour les déménagements, c'est un peu différent".

Une construction pour des militaires

Les escaliers mitraillés par les touristes ont été construits pour des militaires. Le colonel e.r. Thierry Babette, ancien commandant militaire de la province de Liège, explique: "D'abord, c'était un raccourci pour eux. Ça leur permettait, lors de leurs permissions, de rejoindre au plus vite le centre-ville et, effectivement, de s'y amuser puisqu'ils étaient en congé ou en permission. Et d'autre part, ça soulageait les habitants de la rue Pierreuse qui en avaient un peu assez des militaires bruyants qui rentraient dans la caserne le soir".

Des endroits fantastiques pour les sportifs

A Liège, il y a des milliers de marches qui rendent heureux les sportifs. Ce matin, Laura Da Silva et Gauthier Chatelain étaient présents avec leurs tenues sportives. "C'est un très bon entrainement pour tout ce qui est système cardio-vasculaire, les quadriceps, renforcement des jambes. La montée, c'est vraiment très spécifique. Pas facile". "Moi, je viens de la campagne. J'ait fait la route exprès pour venir avec mes copains. C'est très intéressant. On booste le coeur, on se booste soi, on dépasse sa zone de confort habituelle. C'est très intéressant", expliquent les jeunes sportifs.

Une autre façon de découvrir Liège

Robert Ruwet, l'auteur du livre "Liège la ville aux 200 escaliers" invite le promeneur à découvrir la cité autrement. Robert Ruwet explique: "Comme la ville de Liège est encaissée de tous les côtés, la Meuse, la Vesdre, l'Ourthe, la Légia, il y a beaucoup de rues en pente, de thiers et d'escaliers. C'est donc une approche de l'histoire par ses escaliers".

Une thématique pour Noir Dessin Production

Le livre fait partie d'une thématique autour de Liège choisie par la maison d'édition. Michel Elsdorf, à la tête de Noir Dessin Production, explique: "Nous avons déjà sorti "Liège, la ville aux 116 clochers ", "Liège, la ville aux 88 ponts", "Liège, la ville aux 300 murs qui parlent", et également, "Liège, la province aux 600 châteaux", tous bouquins écrits par l'auteur de cet ouvrage".

D'autres projets sont dans les cartons. Un d'entre eux intéressera les amateurs de course à pied et d'escaliers.