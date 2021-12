Liège : la vente de feux d’artifice cartonne et compense un petit peu les annulations de tirs professionnels

Pétards et feux d’artifice restent très prisés pour les fêtes de fin d’année, même si, à côté de ceux qu’ils émerveillent, il y a des personnes qu’ils énervent et des communes qui les interdisent tout simplement.

Depuis le début de la crise sanitaire, le secteur des artificiers a connu des fermetures de ses lieux de vente. Il a été, et reste, confronté aux annulations de feux d’artifice professionnels. Mais la vente aux particuliers fonctionne fort, fort bien en ce moment comme en témoigne Rudi Glisenti, le patron du magasin de feux d’artifice RG Concept à Wandre : "Heureusement que cette année on a pu redémarrer la vente normalement. Ça va compenser un peu les pertes qu’on a sur les tirs professionnels qui ont été annulés toute l’année. Ce qui est perdu est perdu. Pour le moment, tous les feux s’annulent l’un après l’autre. Ils ne veulent pas d’un regroupement de personnes, c’est pour ça qu’ils annulent un peu les feux d’artifice et les fêtes l’une après l’autre. Sinon, pour le particulier, pour la vente, on est en train de cartonner pour le moment. On fait, je vais dire, en vente, facilement trois cents tickets de caisse par jour et on monte jusqu’à cinq à six cents tickets. On revient, un petit peu, comme il y a trois ans d’ici. L’année passée, on pouvait vendre mais les gens ne pouvaient pas tirer les feux d’artifice. Donc ça veut dire qu’on n’a rien vendu l’année passée et on se rattrape un petit peu cette année quoi.".

Quant aux produits qui connaissent le plus de succès… "On reste toujours sur les batteries. La batterie, c’est plus sécurisant. Les gens allument une mèche et il y a quand même seize et jusqu’à soixante ou septante projectiles en l’air."

Tous ces produits sont évidemment à utiliser avec précautions et en respectant les consignes de sécurité que Rudi Glisenti et ses vendeurs ne manquent pas de donner à chaque acheteur.