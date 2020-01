Liège: la rue du Carré sera désormais fermée la nuit

Après avoir renouvelé l'éclairage, pour près de 7000 euros, la Ville de Liège investit donc 45.000 euros dans des grilles automatiques qui fermeront les accès de la rue du Carré le soir et la nuit. Frédéric Jacquemin, secrétaire de cabinet à l'échevinat liégeois des travaux: "L'objectif premier est de pérenniser l'intérêt culturel, historique et aussi la salubrité de cette rue. Le dispositif a consisté en des barrières. Toute la journée, tous les Liégeois pourront jouir bien sûr de la rue du Carré". La nuit, elle sera par contre fermée, excepté pour les habitants de la rue qui disposeront d'une carte d'accès.

Seuls les habitants pourront encore y accéder la nuit, entre 19h et 7h. Les aménagements serviront à améliorer la sécurité et la salubrité.

Elle fait à peine 80 cm de large: la rue du Carré, à Liège, sera désormais fermée durant la nuit. Des grilles automatiques vont être placées aux deux entrées de la rue. Elle est située non loin de l'Hôtel de Ville de Liège, entre la rue Neuvice et la rue du Pont.

"Quand on passe dans cette rue, l'odeur, c'est abominable" témoigne une piétonne. - © RTBF - Martial Giot

"Les nuisances, c'est terrible" témoigne une habitante installée rue du Carré depuis 19 ans. "Il y a des hurlements pendant la nuit, des gens qui font leurs besoins, des gens qui viennent utiliser leurs drogues ici, il y a beaucoup de deals, des tentatives de viols. C'est une bonne nouvelle, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent le jour".

"Quand on passe dans cette rue, l'odeur, c'est abominable" témoigne une piétonne qui emprunte régulièrement la rue, un raccourci vers le centre. "Mais d'un autre côté, moi je fais des études d'infirmière et je fais mes stages jusque tard le soir, parfois 3 heures du matin, et ça m'arrange de faire ce petit chemin". Cela ne lui sera donc plus possible, mais elle espère que les grilles automatiques apporteront une amélioration.