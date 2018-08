Liège: la réhabilitation du site du Val Benoît se poursuit

La réhabilitation du site du Val Benoît à Liège se poursuit avec dès ce lundi une série de nouveaux travaux. Des travaux qui consistent en la réhabilitation d'une ancienne prise d'eau à la Meuse. Il s'agit en fait de travaux à caractère énergétique et écologique. Pierre Castelain, porte-parole de la Spi, l'agence de développement économique de la province de Liège: "C'est une pompe à chaleur qui transformera les calories qui sont puisées pour alimenter un système de régulation thermique du bâtiment". Des travaux qui vont impacter la circulation: "Il y a une légère déviation sur une centaine de mètres à hauteur du génie civil. Pour ceux qui le peuvent, ils peuvent aussi passer par l'arrière rue Solvay". Ces travaux devraient durer trois mois.

Les travaux déjà en cours

Des travaux, il y en a bien d'autres en ce moment sur le site. Et ceux qui passent à proximité du site commencent d'ailleurs à y voir plus clair dans le futur dessin du site. Un nouveau chantier a d'ailleurs débuté il y a quelques jours seulement. Pierre Castelain: "Nous avons commencé le terrassement du point barre, un espace qui fera office d'espace d'accueil, où on pourra également se sustenter. Il est construit sur le site de l'ancienne "Mason". Pour les autres travaux, il y a le bâtiment de la chimie qui est directement visible depuis le rond-point en venant de Sclessin. On a désamianté le bâtiment et là on est en train de casser la cour intérieure qui sera prochainement transformée en parking. Ensuite, nous pourrons enfin commencer la réhabilitation du bâtiment pour en faire aussi un business center".

Le chantier devrait être terminé en 2021-2022

Le bâtiment du génie civil est prêt. Une dizaine de start-up sont déjà présentes sur le site. Le point barre le sera d'ici la fin de l'année, tout comme la partie Sud du futur parc urbain. La partie Nord le sera quant à elle dans la première partie de 2019. L'ensemble du site devrait être terminé à l'horizon 2021-2022.