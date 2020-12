Liège : la place des Carmes a été entièrement rénovée

Les travaux de réaménagement complet de la place des Carmes à Liège sont à présent terminés. Ils auront coûté un million d’euros et auront permis de rajeunir cette place qui constitue une des principales entrées du piétonnier liégeois.

C’est l’ensemble de la place qui a été restaurée, depuis le piétonnier Saint Paul jusqu’à l’Avenue Destenay. Les travaux auront duré 18 mois, un délai un peu prolongé en raison des restrictions liées à la Covid. " Nous avons aussi dû nous coordonner avec l’Athénée Charles Rogier qui a modifié ses principaux accès. Le but est que l’accès principal à l’école se fasse désormais par la place et plus par la rue des Clarisses. Ce que nous avons voulu, c’est désenclaver cette place qui comprenait beaucoup de végétation, des murets et la rampe de la passerelle des Chiroux qui a maintenant été supprimée ", explique Roland Léonard, l’échevin liégeois des Travaux.

" La place a été conçue comme un vaste espace de plein pied, de 3200 m², sans bordures. On y a recréé des parterres végétaux. Nous avons aussi conservé 30 arbres remarquables et nous y avons ajouté quatre nouveaux arbres. Le principe de la fontaine avec la statue de Mady Andrien a aussi été conservé, avec un bief traversable. L’éclairage a été renouvelé et nous avons placé des bancs et des emplacements pour vélo. Quant aux arbres, certains peuvent s’étonner que nous ayons mis une sorte de dolomie dans leur zone mais ce n’est que temporaire. Nous allons y mettre une résine naturelle très résistante qui ne peut être placée qu’au printemps car il faut des conditions climatiques très strictes pour le faire ", ajoute encore l’échevin.