Liège: la piscine de Saint-Georges-sur-Meuse est à nouveau fermée

C'est une mauvaise nouvelle pour les habitués de la piscine de Saint-Georges-sur-Meuse: le bassin est encore une fois fermé. Le mauvais sort semble s’être abattu sur la piscine communale, comme le précise les journaux Sud Presse et L'Avenir, qui ajoute que c'est sans doute dû à un problème de légionellose dans les douches.

La piscine de Saint-Georges avait rouvert en novembre 2016 après quatre ans de travaux de rénovation, et depuis, elle a fermé, et elle a rouvert, à cause d'une fuite de gaz, d'un problème de ventilation ou dans les pompes.

Ici, on ignore combien de temps prendra la fermeture.