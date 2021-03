Liège: la nouvelle prison sera sans doute construite à Glons

La prison qui remplacera celle de Lantin va-t-elle être construite à Glons, sur la commune de Bassenge? C'est un vieux dossier dont nous avons déjà parlé, mais d'après le journal L'Echo, il ne manquerait plus que quelques signatures. Vu l’état de délabrement et de saturation de Lantin, il y a urgence.

Le terrain convoité appartient à la Défense Nationale. Il s'agit d'une base militaire désaffectée depuis deux ans, d'une superficie de plus de 18 hectares. Mais seule une moitié pourrait être occupée par cette prison dont la capacité serait portée de 312 à 450 places.

"Nous n'avons absolument rien signé" confie la bourgmestre de Bassenge

Il ne manquerait donc que quelques signatures en haut lieu pour finaliser le dossier. Une politique du fait accompli qui prend de court la bourgmestre de Bassenge, Valérie Hiance. Elle n'était en effet pas au courant: "Ça nous surprend. Nous l'avons appris dans la presse. Nous ne sommes plus contactés depuis des mois. Nous n'avons absolument rien signé. Nous trouvons donc ça très cavalier de ne pas avoir pris contact avec les membres du collège".

Valérie Hiance ne se dit pas contre l'installation de la prison à Glons, mais à une condition: "Pour nous, une condition sine qua non est la reconversion du site où il pourrait y avoir des centres de bureaux, des hangars, du stockage pour entreprises, mais pourquoi pas aussi des activités sportives. Pour nous, c'était véritablement une condition sine qua non. S'il n'y a pas de promesse de reconversion du site, ce sera non pour la prison. Et si nous disons non, nous irons plus loin, même avec la population s'il le faut" ajoute la bourgmestre, qui dit vouloir éviter que la partie non occupée par la future prison devienne, à terme, un véritable chancre.