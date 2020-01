Liège : la nouvelle piscine communale de Jonfosse est ouverte

Les Liégeois retrouvent enfin une piscine publique au cœur de leur ville. La piscine communale de Jonfosse a été inaugurée ce samedi matin. Cette toute nouvelle infrastructure succède aux Bains de la Sauvenière qui ont fermé en 2000 pour des raisons de sécurité. 3 ans de travaux et 16 millions d’euros d’investissement public ont été nécessaires.

Deux autres piscines publiques existent à Liège. Elles sont situées en Outremeuse et à Grivegnée. Mais 20 ans d’attente avant de retrouver une piscine au centre-ville, c’est long, pour les Liégeois en général, pour le public scolaire et pour les clubs. "On rigole en disant que c’est un jour historique, mais c’est vrai.", explique Sofia Didaskalou, monitrice de natation synchronisée au club Liège Mosan, "Ça fait quinze ans que personnellement je suis au Mosan. On me parle de cette piscine depuis 15 ans. Elle est enfin là." "C’est important parce que les filles ne s’entraînent actuellement qu’à Outremeuse et c’est un petit peu peu.", ajoute sa collègue Gaëlle Boniver, "Le fait de pouvoir s’entraîner dans deux piscines, on va pouvoir retrouver un petit peu notre niveau."

La piscine de Jonfosse est à la pointe. "En matière d’énergie, nous avons évidemment essayé d’être efficients et d’utiliser toutes les technologies, comme la cogénération.", explique Roland Léonard, l’échevin liégeois des travaux, "On produit la chaleur et l’électricité avec des économies substantielles. On a également essayé d’utiliser ce qu’on appelle un concept bioclimatique : le toit est percé d’ouvertures pour que les bienfaits du soleil, quand il y en a, soient ressentis, en termes d’énergie à l’intérieur, sans toutefois éblouir les nageurs. En matière de sécurité des baigneurs, au-delà du personnel qualifié qui vient d’être engagé, dix-huit personnes vont trouver un nouvel emploi, on a aussi adjoint un système de caméras subaquatiques qui permettra d’aider les maîtres-nageurs dans leur mission de surveillance et de prévention."

La nouvelle piscine communale de Jonfosse sera ouverte gratuitement à tous les Liégeois ce samedi de 14 à 20 heures et ce dimanche de 9 à 17 heures.