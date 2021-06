Liège : la navette fluviale vogue à nouveau le long des quais de la Cité Ardente

Ça y est, la navette fluviale de Liège est réouverte. Après avoir reporté le lancement de leur saison il y a deux mois, les bateaux Vauban et Atlas naviguent à nouveau sur la Meuse. Et ce mercredi 9 juin, le soleil s'était joint à la fête pour marquer le lancement d'une saison maritime qui sent bon l'été.

Philippe est un habitué. Avec son fils, ils ont pris un abonnement mensuel à cette petite croisière en Cité Ardente. Il y trouve son plaisir : "C'est reposant, c'est relaxant. On peut admirer le paysage, et on peut profiter du soleil en plus. C'est vraiment chouette." Cette petite balade sur la Meuse est une escapade régulière pour ces habitants de Rocourt : "On l'a déjà fait l'année passée, et l'année d'avant aussi. C'est pour cela qu'on a pris un pass, maintenant on peut venir quand on veut."

Les vacances comme point culminant

Julian est le capitaine du bateau Atlas qui vogue pour la navette. Cela fait maintenant cinq ans qu'il emmène touristes et locaux d'un côté à l'autre de Liège et il n'avait jamais connu de période d'arrêt aussi longue. Saisonnier, il attendait impatiemment une reprise qui prend crescendo : "Pour l'instant c'est encore calme mais je pense que maintenant qu'on est remis en route, les gens vont revenir tout doucement. Et ce week-end, on devrait déjà avoir du monde."

La navette attire pour l'instant principalement des habitués et des vacanciers et souhaiterait toucher un public plus large. "Ce qu'il manque, c'est la publicité, précise Julian. Avec plus de visibilité, on aurait plus de monde. Tous les ans, on a des personnes qui viennent de l'extérieur de Liège qui ne savent pas qu'il existe une navette fluviale. Et même dans la ville beaucoup ne sont pas au courant." Un constat que partage Philippe : "J'ai su que ça réouvrait via Messenger parce qu'on reste au courant de l'actualité de la navette. Sinon c'est vrai que c'est difficile de savoir que c'est réouvert."

Si Julian espère toucher davantage les Liégeois, il pourra bientôt compter sur un apport de curieux : dans moins d'un mois, les vacances scolaires marqueront le début de la période pleine. Pour profiter de cette petite escapade sur la Meuse avant le boom estival, la navette est disponible tous les jours de 10 à 18h entre le Pont de Fragnée et le quai Godefroid Kurth. Petite précision, l'arrêt Coronmeuse est inaccessible jusqu'en 2024 en raison de travaux dans le quartier.