Liège: la "Métamorphose" d' En Neuvice

Métamorphoses, c'est une série de festivités gratuites et en plein air mais ce festival dont c'est la seconde édition jusque dimanche, c'est aussi, par le choix du nom, la volonté de montrer que Liège bouge, que la ville s'est métamorphosée en quelques années.

Une des rues où cette transformation se voit le plus, c'est En Neuvice.

Déclin

Cette rue tire son nom du lien qu'elle représentait entre les bateaux qui déchargeaient les marchandises le long du fleuve et les entrepots des marchands place du marché, entre les vinâves autrement dit entre les quartiers. Dans les années 60, avec tous ses commerces, c'était la deuxième rue piétonnne la plus prospère du pays! Et puis, ce fut le déclin : "ici, quand on a commencé, quand on arrivait le matin, il y avait des morceaux de verre à terre parfois un peu de sang. il y avait quand même des mouvements pas très agréables", confie Marie (maroquinerie), "la ville a fait un gros effort parce qu'on avait énormément de drogués dans la rue, maintenant on n'en voit plus, les vols à la tire, on n'entend plus parler de cela ici non plus", renchérit le patron de la boucherie Colson, un des plus anciens magasins de la rue. Un déclin qui a duré une quinzaine d'années. Le commerce a ensuite subit les désagréments des travaux des quais et de la place du Marché, des travaux qui, une fois terminés, ont amélioré le visage du coeur historique liégeois

Place à l'artisanat de qualité

Depuis quelques années, la petite artère piétonne renaît et cette renaissance on la doit notamment à l'asbl En Neuvice: "au départ, on a créé l'asbl entre commerçants et habitants de la rue pour mettre sur pieds une animation pour la fête de la musique et puis c'est resteé", explique Jessica Berger, du magasin Restore et trésorière de l'asbl et " l'objectif est de retrouver la rue commerçante d'antan avec des commerces de qualité. C'est vrai qu'on a débarqué à plusieurs, des "jeunes" commerçants il y a 6 ans. Je pense au glacier Laurent, à Gaetane qui a ouvert un hôtel, au fromager etc donc il y a une redynamisation". Parmi ceux qui ont choisi Neuvice pour s'y installer: les petits producteurs, une coopérative de fruits et légumes bio ,locaux: "on savait que ça avait du sens, ici dans la rue d'avoir un vendeur de produits en circuit court, c'était un peu le chaînon manquant. Ca a donné un coup de boost à la rue", explique le patron de la coopérative. Car selon une rapide étude plus de 15% des clients des petits producteurs ne venaient jamais en Neuvice, aujourd'hui, ils y viennent et en profitent pour faire d'autres courses.

La clientèle s'est aussi modifiée: "avant, du temps de mon père, c'était une clientèle plus âgée", explique le boucher Colson ce que confirme la patronne de Fragrance: "on vendait surtout du café aujourd'hui, la clientèle est plus jeune, elle a voyagé et se tourne vers nos thés". Neuvice, ce sont aussi des habitants aux étages des commerces et ils sont de plus en plus nombreux de l'étudiant koteur au pensionné en passant par de jeunes familles à y vivre.

Neuvice, un coup de coeur

Certains ne sont là que depuis quelques mois, c'est le cas du superbe hôtel en Neuvice ou encore du petit grand bazar: "Neuvice, c'est un coup de coeur pour moi. C'est très gai d'avoir un commerce mais je voulais un endroit en adéquation avec l'optique du magasin, un endroit sympathique convivial, un état d'esprit village". "Une rue piétonne, le coeur historique et la convivialité avec les autres commerçants, c'est cela qui m'a attiré ici", ajoute le patron de Quintessence, le traiteur libanais qui s'y est établi il y a peu. Il a tellement été séduit qu'il projette d'acheter un autre bâtiment pour y vivre et pour, peut être créer un restaurant, ce qui augmenterait l'attractivité de la rue en soirée notamment.

Des tables et des chaises où on peut s'installer sans consommer juste pour papoter, des animations régulières, la création d'une bière, tous ces petits "plus" mis en place par les commerçants et les habitants font revivre la rue. Reste quelques bâtiments à restaurer et surtout veiller à éviter les commerces de chaîne, c'est la volonté de tous: " c'est vrai que la rue devient "bobo chic" et ça nous convient", assume la patronne de Fragrance.