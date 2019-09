Liège: la Maison du Jazz fête ses 25 ans

La Maison du Jazz à Liège, c'est une véritable caverne d'Ali Baba pour les amoureux de la note bleue. Il y aurait environ 70.000 CD et vinyles conservés là-bas.

La Maison du Jazz, c'est aussi un lieu de culture où sont organisés des cours, des projections, des concerts, des conférences. Olivier Sauveur, animateur, raconte l'histoire de ce lieu, unique en son genre: "A la base, c'est une idée de Nicolas Dor et de Jean-Marie Peterkenne, des collectionneurs qui avaient énormément de vinyles et qui se sont demandés ce que leurs vinyles allaient devenir à leur décès".

Un lieu unique en Belgique

Dans la pièce, on trouve des vinyles et des CD partout sur les murs, du sol au plafond: "On est un peu à l'étroit puisque nous recevons régulièrement des CD, des dons. A côté de cela, on conserve vraiment tout ce qui touche au jazz, ça va de petites photos, des articles, des vinyles, un peu de tout".

Parmi les pièces fétiches d'Olivier Sauveur, un vinyle édité pour l'expo universelle de Bruxelles de 1958 intitulé "Jazz in little Belgium".

Un lieu comme celui-ci, il n'en existe pas d'autres en Belgique. "Nous sommes les seuls reconnus par la Communauté française" précise Olivier Sauveur. Et le public vient parfois de loin pour le visiter: "Les gens viennent de France, d'un peu partout, les gens prennent rendez-vous, viennent visiter. Il y a aussi des touristes évidemment qui passent devant la devanture et qui s'arrêtent".