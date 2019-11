Liège: la Maison du conte fête ses 20 ans

Il y a 20 ans, un groupe d’amis a remis le conte à l’honneur et l’a fait revivre en communauté Wallonie-Bruxelles. Il s’agissait de la première association en Belgique francophone qui s’appelait "Parole Active". Ensuite, le groupe s’est élargi et de là a été créé la Maison du conte et de la parole de Liège- Verviers avec la vocation de rassembler tous les conteurs de Liège et de ses environs.

Philippe Noel (Maison du conte de Liège-Verviers) :"Ce qui nous tient fortement à cœur c’est de sortir de cette restriction qui dit que conte est égal à enfant. On veut vraiment que le conte s’adresse à tous et pas seulement à des publics familiaux. Toutes nos veillées, le 7 de chaque mois, sont destinée aux adultes. Ce sont des contes plus philosophiques, plus basés sur des récits de vie et parfois aussi mythologiques".

Conteurs….une passion

"Nous sommes une petite vingtaine dans le groupe et ce sont toutes des personnes qui, la plupart, sont venues à partir d’une autre profession, explique Philippe Noel. Par envie de la parole, par envie de la transmission, par envie de la création et qui, petit à petit, se sont formées à cet art particulier. La plupart de nos conteurs ne sont pas issus du milieu artistique et beaucoup de comédiens disent que c’est tout autre chose, qu’il faut presque faire un nouvel apprentissage pour être conteur".

2 soirées anniversaire au cœur des contes

Le 7 novembre à 20 : 00 la soirée de veillée habituelle est remplacée par un spectacle qui se déroule à la Courte Échelle. Sur scène, Luigi Rignanese, conteur italien-français est, en plus, accompagné d’un traducteur en langue des signes.

Le vendredi 22 novembre, l’Aquilone accueille les meilleures histoires des 20 ans de la Maison du conte. Avec une vingtaine conteurs qui vont raconter leurs meilleures histoires qui ont passionné des centaines de personnes au cours des nombreuses soirées des veillées.

Le site : http://maisonduconteliege.be/