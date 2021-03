Liège: la grève se poursuit chez Bpost, retard dans les convocations de vaccination

Des Liégeois qui ne reçoivent pas leur courrier et parfois même leur convocation pour leur vaccination, c'est la conséquence fâcheuse d'une grève qui paralyse le bureau de distribution de Liège "rive gauche". Un bureau qui dessert toute la ville de Liège.

En cause: le transfert d'agents de Grivegnée vers Awans

Au total, une centaine d'agents, les 2/3 du personnel, ont arrêté le travail pour protester contre une récente décision de la direction: elle veut transférer 17 personnes chargées du tri des colis du bureau de Grivegnée au centre de tri principal d'Awans.

Liège veut garder un maximum d'emplois sur son site

Pas de perte d'emploi à la clé, juste un déplacement de quelques kilomètres, mais pour les syndicats, c'est non. Michel Mazy, CSC: "Liège veut garder un maximum d'emplois sur son site à Liège et ne veut pas voir partir ses emplois vers un autre site de Bpost. Comme tout le monde sait que le courrier est en diminution constante d'année en année, ils ont peur de voir mourir à petit feu le bureau de Liège s'il ne distribue que du courrier". Les colis, par contre, sont en augmentation permanente. Pour le bureau de Liège, entre 4 et 5000 colis sont distribués par jour.

Du retard pour les convocations de vaccination

La conséquence de cette grève, c'est qu'il y a peu de courrier distribué depuis une semaine à Liège ville. Peu de courrier, et également peu de convocations pour les vaccinations: "Le courrier arrive à Liège, et une partie n'est pas triée. Et je pense qu'il y a certainement des non-grévistes qui pourraient peut-être distribuer le courrier" explique Michel Mazy.

Prochaine réunion lundi

La direction a tout de même lâché un peu de lest. Elle a accepté de limiter le nombre d'agents transférés à 14. Ce qui n'est toujours pas acceptable pour les syndicats.

Aucune réunion n'est prévue avant lundi. D'ici là, les Liégeois resteront privés d'une bonne partie de leur courrier et de leur convocation pour les vaccinations.