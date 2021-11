Liège : la Gazette du Rock a 10 ans, la Maison du Rock cherche toujours un vrai toit

La Gazette du Rock fête ses 10 ans et sort son 20e numéro. Elle est née à Liège. Elle est une émanation de la Maison du Rock, un projet lancé en 2008 par Stella Di Matteo avec comme modèle la Maison du Jazz de Liège.

"La Gazette du Rock, c’est un fanzine qui raconte l’histoire du rock.", explique Stella Di Matteo, "Mais de façon amusante avec des passionnés, des gens qui s’y connaissent vraiment bien et qui ont envie de parler de choses dont on ne parle pas souvent aussi et de musiciens dont, je ne sais pas, le Rock&Folk ne parle pas généralement, ou alors très peu, donc c’était découvrir un peu l’histoire du rock de façon différente et amusante."

En cours de route, elle a reçu des coups de pouce sans lesquels la Gazette du Rock ne fêterait probablement pas ses 10 ans aujourd’hui. "C’est vrai que la famille s’est fort agrandie. Au départ, on était quatre : trois dessinateurs et moi.", se souvient Stella Di Matteo, "Puis, au fur et à mesure des années, c’est vrai que plein de gens sont venus se joindre à nous : des potes, des connaissances et des passionnés de rock, surtout."

Autre coup de pouce bienvenu, celui de la Ville de Liège, pour l’impression. "Oui, merci à la Ville. Heureusement qu’ils sont là. Ce sont eux qui impriment pour l’instant la Gazette du Rock. La Gazette elle-même, tout le reste, c’est nous."

La Gazette du Rock est imprimée à 300 exemplaires. Elle est vendue à Liège, à Bruxelles, mais aussi par exemple à Paris et à Lyon. "On fait des services presse.", raconte Stella Di Matteo, "Dans Charlie Hebdo, Willem fait une chronique chaque fois qu’il reçoit la Gazette. On a des retours souvent, de personnes qui nous envoient des mails et qui demandent où on peut se procurer la Gazette ou alors si on peut la leur envoyer par la poste."

Une maison sans maison

Au fil des ans, la Maison du Rock a aussi organisé divers concerts et expositions mais, jusqu’à présent, elle n’est toujours pas une vraie maison comme l’explique sa fondatrice : "Malheureusement, non, on a juste un petit local à La Zone, dans lequel on entrepose tous les dons et autres que les gens nous font, donc en disques, en livres, on a différents supports, donc tout ce qui touche au rock. Des gens qui n’ont pas envie de vendre ou qui n’ont pas envie que ce soit perdu dans la nature, nous appellent et nous offrent leurs biens.".

"C’est parce que les gens trouvent ce projet de Maison du Rock chouette.", poursuit le dessinateur et autre membre fondateur Jampur Fraize, "C’est né grâce à la Maison du Jazz, hein… Il y a vraiment beaucoup de gens qui nous soutiennent, tant au niveau des dons qu’au niveau des participations aux soirées ou à la Gazette du Rock, aussi."

Cela signifie donc que le fonds de livres, de documents, de disques et autres de la Maison du Rock grandit au fil du temps mais qu’il reste inaccessible au public. "Oui, il s’enrichit en effet, petit à petit.", constate Stella Di Matteo, "Mais il n’est pas encore consultable. Le rendre accessible au public, ce serait vraiment bien, c’est pour ça qu’on cherche un vrai toit, pour pouvoir accueillir des personnes qui viendraient écouter de la musique, lire les bandes dessinées et tous les chouettes bouquins qu’on a. On a même des tourne-disques, on a du matériel pour pouvoir écouter, pour pouvoir visionner. On a quand même des télés, on a quand même des magnétos.". "On a même des étagères pour mettre les disques dessus.", précise Jampur Fraize. "On aimerait bien pouvoir un jour faire voir ça à tout le monde et accueillir tout le monde à la Maison du Rock.", continue Stella Di Matteo, "Evidemment, on ne cherche pas une salle de concert. Ce n’est pas ça, c’est juste un local. Pour l’instant, une pièce, ça pourrait nous suffire, où les gens pourraient venir consulter sur place. Rien ne sort de la Maison du Rock. Donc c’est comme à la Maison du Jazz. On n’est pas une médiathèque. On n’est pas une bibliothèque. On ne fait pas des prêts. On vient là-bas sur place et on consulte, on lit, on fait tout sur place.".

La recherche d’un toit pour la Maison du Rock, se poursuit donc, plus ou moins activement selon les moments, en fonction du temps dont ils disposent. Tant à la Gazette du Rock qu’à la Maison du Rock, tous sont bénévoles et donc travaillent "à côté".