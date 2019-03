Liège: la deuxième édition de la cycloparade féministe aura lieu ce 8 mars

La Journée internationale des droits des femmes, c'est ce 8 mars. A cette occasion, la deuxième grande cycloparade féministe parcourra les rues de Liège. Malgré une pluie battante, elle avait attiré plus de 400 participants l'an dernier. Le slogan choisi cette année est "Haut les mains, mon corps c'est le mien". Il vient rappeler l'importance des combats autour de l'intégrité physique des femmes. "L'intégrité physique, c'est avant tout lutter contre les violences qui sont faites aux femmes, parce qu'elles sont femmes.", explique Yamina Meziani, organisatrice et vice-présidente de la Maison de la Laïcité de Liège, "On peut parler du harcèlement sexuel, des viols, du féminicide, la violence faite aux femmes parce qu'elles sont femmes est très large.

C'est un collectif d'associations mobilisées par les droits des femmes, "Collectives et Ardentes", qui a lancé la cycloparade féministe. "Au départ, tout le monde faisait des petites choses chacun de son côté.", explique Yamina Meziani, "On s'est dit qu'une meilleure visibilité passait par un événement commun. La Journée internationale de lutte pour les droits des femmes était résumée à offrir un chocolat ou une rose, alors que ce n'est pas la fête des femmes, c'est une journée qui est consacrée aux revendications que les femmes ont, aussi bien, comme on l'a choisi cette année, l'intégrité physique mais aussi l'égalité salariale, la représentation dans les espaces où il y a du pouvoir, il y a énormément de revendications, ici en Belgique et à travers le monde. Donc ce n'est pas la fête des femmes, c'est une journée qui est consacrée à la lutte pour les droits des femmes !"

Le vélo, une symbolique intéressante

Le choix du vélo est avant tout symbolique. "C'était une idée d'avoir une thématique commune à toutes et communes au-delà des frontières.", précise Yamina Meziani, "Il y a eu plusieurs événements qui ont démontré que, même rouler à vélo, pour les femmes ce n'était pas évident dans tous les pays du monde. Donc on a trouvé que c'était une symbolique intéressante de l'indépendance des femmes et du fait qu'elles puissent déambuler dans l'espace public et avoir leur place. Cette cycloparade se déroule dans un contexte particulier, puisqu'il y a un appel à la grève des femmes ce 8 mars. A 14 heures, le mot d'ordre est que toutes les femmes arrêtent toute leur activité et fassent du bruit."

Tous sont les bienvenus

Cette cycloparade n'est pas réservée aux femmes. "Les hommes sont les bienvenus.", confirme Yamina Meziani, "On sait en tant que féministes qu'on ne gagnera la bataille qu'avec les hommes. Les hommes sont donc tout à fait inclus et invités. On sait déjà qu'on aura des hommes de différentes associations qui sont impliqués dans ce combat. C'est une parade qui est totalement mixte."

La cycloparade n'est pas non plus réservée aux cyclistes. Elle aussi ouverte à ceux qui préfèrent la trottinette, les rollers, le skate, le cuistax ou la marche. Après un rassemblement sur l'esplanade de la gare des Guillemins, à partir de 14H30, la cycloparade féministe s'élancera à 15H pour un parcours de quatre kilomètres dans les rues de Liège. Point d'arrivée : un Village associatif dressé au Musée de la vie wallonne.