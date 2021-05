Liège: la clinique André Renard recrute une vingtaine de nouveaux collaborateurs

La clinique André Renard à Liège recrute. Une vingtaine de personnes environ. Ce n’est pas rien pour ce petit établissement qui occupe quelque 600 salariés et 200 indépendants.

Des profils variés

La clinique compte en effet se développer et cherche des profils variés. Des infirmiers et des aides-soignants évidemment, mais aussi des technologues de laboratoire ou d’imagerie médicale. Une vague de recrutement qui s’explique notamment par la volonté de développer certains services. Sophie Roland, responsable du recrutement à la clinique André Renard: "On a un nouveau service de polysomnographie du sommeil, on a un nouveau service au niveau de la chirurgie abdominale. En plus de renforcer les services déjà existants, il faut fatalement créer de nouvelles équipes".

Son argument? Une taille plus humaine

Mais après plus d’un an de crise sanitaire, le moins qu’on puisse dire c’est que les professions médicales et paramédicales n’ont pas franchement la cote. Alors pour convaincre, la clinique André Renard mise sur un argument en particulier: sa petite taille: "On a eu pas mal de personnes qui sont venues d'autres grosses infrastructures de la région liégeoise par, justement, cette volonté d'équipes plus soudées, d'une direction plus à l'écoute".

J'étais devenu un automate. Ici, je me retrouve plus en tant que personne

Cédric Chartier fait partie de ceux-là. Il y a deux semaines encore, l’actuel responsable du laboratoire de biologie clinique travaillait dans un grand hôpital de la région liégeoise: "Le Covid n'a pas aidé. On a été énormément mis sous pression. Il y a eu beaucoup de départs, que ce soit pour des absences pour maladie totalement justifiées bien entendues mais qui se répercutent quand même au niveau du personnel. J'avais vraiment l'impression d'être devenu un automate, et ici, je me retrouve un peu plus en tant que personne".

Autre profil que convoite la clinique, les infirmiers à domicile en recherche de plus de stabilité

Les personnes intéressées sont invitées à visiter le site Internet de la clinique.