Liège: la chasse aux petites pièces de 1 et 2 centimes est ouverte

Elles encombrent notre porte-monnaie et nous avons tendance à les "thésauriser". Elles, ce sont les petites pièces de 1 et de 2 centimes. Pourtant, cela a un impact sur les caisses de certains commerces qui n'arrivent plus à rendre la monnaie exacte. Il y a donc une pénurie de cette menue monnaie.

D'où l'idée d'un commerçant d'une grande surface dans la Galerie Saint-Lambert: comme il n'obtenait plus cette monnaie auprès de la centrale de sa banque, ni auprès des autres commerces de la galerie, il a décidé d'apposer des affiches à l'intérieur de son commerce pour demander à sa clientèle de rapporter ces fameuses petites pièces rouges. Ce qui permet aux clients de les échanger contre des pièces de monnaie plus courantes.

Et cela fonctionne : au bout d'une semaine, une cinquantaine de personnes ont rapporté leur surplus de petites pièces. Le commerçant aura bientôt son quota de monnaie dans ses caisses.

Cette pénurie de pièces de 1 ou de 2 centimes se fait particulièrement sentir dans les commerces ou la clientèle paie majoritairement en cash. C'est d'ailleurs le cas dans cette grande surface de la galerie Saint-Lambert où seulement 1/3 des clients règlent leurs achats par bancontact.