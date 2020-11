Liège: la CGSP Enseignement réclame des masques FFP2 pour tout le personnel enseignant

Une action de sensibilisation s'est déroulée ce lundi matin à Liège. La CGSP Enseignement a en effet distribué des masques filtrants FFP2 au personnel de l'école d'enseignement spécial l'I.R.H.O.V. (l'Institut Royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue). La CGSP réclame ces masques pour tout le personnel enseignant, de la maternelle au secondaire.

L'action fait suite aux dernières prises de position de la ministre francophone de l'Enseignement obligatoire, Caroline Désir, qui confirme que le port du masque n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, car ces écoliers seraient moins contaminants. Dans l'enseignement spécialisé, de nombreux élèves ont également l'autorisation de ne pas porter de masque.

Ces décisions ministérielles interpellent la CGSP Enseignement Liège. Le syndicat se base sur l'avis de certains experts belges et sur des résultats contradictoires d'études internationales. D'où cette action de sensibilisation.

Personne ne dit à l'heure actuelle que le risque est nul

"Ce n'est pas parce que le risque est légèrement moindre avec des enfants qui sont plus jeunes que le risque n'existe pas" explique Luc Toussaint, de la CGSP Enseignement Liège. "Et c'est un peu ce qu'on reproche à la ministre, c'est de ne pas prendre ses responsabilités de protection des travailleurs alors que personne ne dit à l'heure actuelle que le risque est nul".

"Dans le cadre de l'I.R.H.O.V., c'est un institut un peu particulier puisque c'est un institut qui s'occupe d'enfants aveugles ou sourds" précise Luc Toussaint. "Et là, ils ont des difficultés du port du masque, et ils ont donc des dispenses médicales de porter le masque. Mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent être contagieux aussi bien que d'autres enfants. Et ici, on parle d'enfants bien souvent plus âgés que les enfants du primaire".

Une action similaire aura lieu mercredi matin à l'école communale Jean Beulers à Flémalle.