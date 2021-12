Liège : la brasserie restaurant "Côté Cour – Côté Jardin" remporte le Boulet de Cristal 2021

C’est toujours un petit événement dans le monde de la gastronomie liégeoise : la Confrérie du Gay Boulet a remis ce dimanche son Boulet de Cristal, un prix qui récompense ce qu’elle juge être le meilleur boulet liégeois de l’année.

Cette fois, c’est la brasserie restaurant "Côté Cour – Côté Jardin", installée sur le boulevard de la Constitution, en Outremeuse, qui remporte le trophée. Pour sa patronne, Charlotte Depierreux, c’est une réelle consécration, d’autant que ce n’était pas du "tout cuit": "Mon parcours professionnel est assez spécial vu que je n’ai pas la formation de base Horeca", explique-t-elle.

Et cet établissement, Charlotte Depierreux l’a repris il y a peu de temps, et dans les conditions de la crise sanitaire. "Je pense que je l’ai repris au pire moment", confie la patronne, "je l’ai repris en décembre 2019, donc on a été assez rapidement fermé. Maintenant, ça nous a permis de faire des travaux et de vraiment rendre l’établissement comme on voulait qu’il soit, familial et agréable".

Mais quel est le secret de son boulet ? "J’espère que ce sont les épices et la façon dont on travaille, mais je pense que c’est aussi le service au restaurant qui est récompensé", conclut-elle.

Le trophée, le Boulet de Cristal 2021, a été remis hier sur le village de Noël de Liège.