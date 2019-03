Liège: la brasserie "Chez Lequet" est à remettre

C'est une page qui va se tourner dans l'histoire gastronomique liégeoise. C'est la quille pour le patron du temple du boulet liégeois quai sur Meuse, le long de la batte.

Après 27 années en salle et en cuisine, Guillaume Stockis veut désormais profiter de la vie. Il reste propriétaire du bâtiment mais remet son fonds de commerce et sa célèbre recette du boulet liégeois.

"C'est un restaurant qui a présenté aux liégeois des boulets digne de ce nom. Une recette bien complète avec une bonne frite maison, une mayonnaise maison où selon les humeurs, on était bien ou moins bien reçu. Maintenant, il y a d'autres établissements qui ont obtenu le titre de "Boulet de Cristal". Donc il a été largement concurrencé et maintenant on peut dire dépassé aussi, sans critique négative évidement", explique Joëlle Jacquet, porte parole de la confrérie du Gay Boulet.

Le prochain patron de chez Lequet devra donc mettre la sauce pour redevenir la référence en matière de boulet liégeois.