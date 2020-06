Liège: la basilique Saint-Martin "sold-out" pour la première grande célébration d'après confinement

Ce jeudi, 300 cents fidèles ont célébré la Fête-Dieu à la basilique Saint-Martin. Il y a eu trois messes, une le matin, une le midi et une le soir, chacune limitée à cent personnes. Nous avons assisté au dernier office avec l’évêque de Liège, Jean-Pierre Delville.

100 personnes maximum à chaque messe

"C'est la fête qui célèbre la présence du Christ dans le pain et le vin consacré lors de la Messe. C'est la première grande célébration religieuse catholique après la fin du confinement total" explique l'évêque.

Et les fidèles ont répondu présents: "C'était sold-out déjà quelques minutes après la "vente" si on peut dire des billets qui étaient gratuits, mais avec un nombre limité à 100 personnes".

C'est dommage mais on comprend qu'il y a des règles à respecter

Car c'est une fête qui tient à cœur aux Liégeois: "La Fête-Dieu est une fête importante" explique un fidèle. "Quand on a la possibilité, en fonction de nos obligations, on essaye de venir. On est ici sur le parvis de l'église parce qu'il y a un nombre maximum et on attend de pouvoir rentrer". "Pour une messe de la Fête-Dieu, d'habitude, il y a plusieurs centaines de personnes. C'est dommage, mais voilà, on comprend qu'il y a des règles à respecter". "En tant que chrétiens, on aime bien de se retrouver". "J'ai eu beaucoup d'émotion et j'ai eu l'impression de refaire ma première communion" témoigne cette autre dame.

La procession supprimée

"En 1246, c'est Julienne de Cornillon, qui était la prieure de l'hospice de Cornillon, qui a eu cette intuition qu'il fallait couronner le temps pascal dans une fête qui se tiendrait dix jours après la Pentecôte. Et en ce sens-là, les gens n'aiment pas de la rater" souligne l'évêque de Liège.

Cette année, coronavirus oblige, il a fallu supprimer la procession entre Saint-Martin et la cathédrale.