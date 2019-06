Liège : la Banque Alimentaire a inauguré ses deux nouvelles chambres froides

A Liège, la Banque Alimentaire vient d’inaugurer ses deux nouvelles chambres froides. L’année dernière, l’entrepôt a fourni environ 1500 tonnes de nourriture à 82 associations de la province : riz, lait, légumes, etc. Des vivres qui proviennent de différentes sources : fonds européens d’abord (41%), industrie agro-alimentaire (32%) et distribution (20%) ou encore criées et collectes diverses (7%).

Avec les nouveaux frigos, l’ASBL pourra désormais proposer une centaine de palettes de nouveaux produits frais ou congelés aux démunis.