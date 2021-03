Liège : la 14e édition du festival ImagéSanté sera digitale

Annulé en mars 2020, à dix jours de son coup d’envoi, le festival ImagéSanté a dû se réinventer. L’édition 2021 maintient sa programmation et s’adapte à la crise sanitaire en proposant la forme inédite d’un projet 100% digital. La forme change au service d’une thématique plus que jamais au cœur de l’actualité comme l’exprime la Directrice artistique, Jeanne Hebbelinck : "Depuis un an, la santé est au centre de nos discussions. Elle s’invite à table, dès le petit-déjeuner et à toutes les heures de la journée. Tout à coup, le festival ImagéSanté prend vraiment tout son sens."

Pas de conférence cette année mais 14 émissions dédiées à la santé. Pour les besoins de celles-ci, un plateau "talk-show" sera installé à la Cité Miroir.

Vingt-trois films documentaires projetés dans la première salle de cinéma virtuelle, La 25e Heure, seront suivis de débats tournés depuis le cinéma Sauvenière. Les spectateurs pourront échanger avec les intervenants via un "chat".

En outre, plus de trente opérations chirurgicales seront retransmises en direct. Elles feront également l’objet d’émissions réalisées depuis le CHU de Liège. "Ça a demandé un travail particulièrement important pour pouvoir digitaliser ce programme initialement prévu en présentiel", explique Jeanne Hebbelinck. "Une grosse partie de ce travail a notamment consisté à créer des régies, cinq au total. Je ne vais pas dire qu’on a changé de métier mais on a dû apprendre beaucoup de nouvelles choses d’un point de vue technique notamment, pour que cette digitalisation soit optimale."

Cinq programmes scolaires et deux master classes figurent également au programme de cette 14e édition que le public pourra suivre en ligne du 22 au 27 mars via le site www.imagesante.be.