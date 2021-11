Liège : la 14e édition de la Love Disco reportée au printemps

C’est un événement que beaucoup de jeunes et moins jeunes attendent chaque année : la Love Disco. S’amuser, danser sur les musiques des années 80 mais aussi assister à un véritable show, c’est cela la Love Disco. Ce spectacle tout strass et paillettes attire chaque année des milliers de personnes sur le site des halles de Coronmeuse. Cette année, destruction des halles oblige, la fête devait avoir lieu au Country Hall du Sart Tilman le 11 décembre prochain. Ce ne sera pas le cas.

La Love Disco, c’était cette année déjà limité à 2000 entrées public plus les invités et VIP : "cela pourrait être apparenté à une discothèque géante donc il faudrait le CST (Covid Safe Ticket) plus un test à l’entrée pour pouvoir se passer du masque. C’est impossible de gérer 3000 personnes avec des tests à l’entrée qui prennent entre 10 minutes et un quart d’heure pour obtenir le résultat. Ça demande des infrastructures énormes, énormément de personnel et de moyens financiers. La Love Disco, c’est un rayon de soleil, un moment de plaisir donc ce n’est pas le moment."

La Love Disco devrait avoir lieu au printemps au même endroit. La date reste à déterminer. Les préventes étaient déjà bien lancées, les tickets restent valables pour le printemps.