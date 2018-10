Liège: l'OPRL invite le violoncelliste Gary Hoffman dans "Schelomo" d'Ernest Bloch

L'Orchestre Philharmonique Royal de Liège invite le canadien Gary Hoffman ce vendredi soir. Armé de son violoncelle, il va interpréter "Schelomo", un concerto qui a été enregistré avec les musiciens de l'OPRL dans la Salle Philharmonique. Et ce disque complète l'importante discographie de l'orchestre.

En juillet dernier, le violoncelliste Gary Hoffman a enregistré avec les musiciens de l'OPRL la rhapsodie hébraïque "Schelomo" d'Ernest Bloch ainsi qu'un autre concerto, celui du britannique Edward Elgar. Trois jours dont le musicien canadien garde un extraordinaire souvenir: "J'ai rarement eu autant de plaisir. J'ai senti tout le monde présent à chaque seconde et ça c'est rare parce que les séances sont très intenses. Je trouve qu'il y a quelque chose qui vit là-dedans. Ce n'est pas un produit. Je sens qu'il y quelque chose de vivant et de vrai".

L'OPRL a une longue tradition discographique. Daniel Weissman, Directeur général: "C'est vraiment parce que les gens qui on été ici étaient un peu des pionniers dans ce domaine. Il y avait des gens comme Bartholomée, des gens comme Rosenthal, comme Paul Strauss, c'étaient des grands chefs qui à l'époque disaient: la discographie, c'est un peu une manière de figer un répertoire. Donc en fait, c'est un orchestre qui a une grande expérience de l'enregistrement, qui est très efficace, qui a une salle extraordinaire, qui sonne d'une manière absolument incroyable pour les micros, c'est un outil que tout le monde n'a pas".

Plus de cent enregistrements auront été réalisés par l'Orchestre qui aura 60 ans en 2020. Daniel Weissman: "Il y a des périodes plus actives, des répertoires qu'on a un peu écumés comme on dit, il y a des anniversaires importants. En 2022, César Franck aurait eu 200 ans, et donc il va se passer quelque chose".

D'ici 2022, l'OPRL devrait avoir enregistré quinze disques supplémentaires.

Le concert aura lieu ce vendredi 5 octobre à 20h en la Salle Philharmonique de Liège, en première partie de la Symphonie n°5 de Mendelssohn, sous la direction de Christian Arming.