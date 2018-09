Liège: l'Opération Thermos en quête de volontaires et de dons

L'association "Opération Thermos Liège" fête, cette année, ses 30 ans. Chaque année, l'asbl permet d'offrir un toit, un repas et surtout beaucoup de chaleur humaine aux sans-abris et aux personnes qui souffrent d'exclusion dans notre ville.

Pour arriver à accomplir ses différentes missions, l'Opération Thermos a besoin impérativement de bénévoles qui viennent renforcer les équipes existantes.

Ces bénévoles doivent être libres 1 fois tous les 15 jours. Mais quelles tâches doivent-ils accomplir ?

Jean-Yves Buron (volontaire depuis 10 ans et Administrateur de l'asbl) :"Nous avons besoin de 3 types de volontaires. Ceux qui travaillent au restaurant social, pour distribuer les repas. Des volontaires accompagnateurs à l'abri de nuit pour accueillir les personnes sans-abris et également des veilleurs de nuit qui vont dormir dans le dortoir avec les bénéficiaires".

Il n'y a pas de profils bien précis quand il s'agit des volontaires. Ce sont des étudiants, des retraités, des travailleurs ou des personnes au chômage. Il ne faut pas de compétences particulières.

Une belle aventure humaine

Un des leitmotivs de l'Opération Thermos Liège n'est pas seulement l'aide matérielle apportées aux plus démunis. Comme l'explique Jean-Yves Buron. "Thermos, c'est aussi un espace où on peut rencontrer et discuter avec des personnes qui connaissent de grosses difficultés. C'est un endroit de convivialité et de rencontres. Et c'est vraiment enrichissant pour tous, d'un point de vue personnel".

Les dons: un élément essentiel

Chaque année, l'asbl fait appel aux dons des particuliers. C'est un des éléments clé du bon fonctionnement de l'association. Ces dons permettent, entre-autre, de faire face aux frais inattendus ou encore de recevoir des vivres pour aider à la préparation des 17.500 repas servis annuellement.

"Nous avons besoin de dons en nature comme du sucre, du produit de lessive, du dentifrice et d'autres produits non périssables, rappelle Jean-Yves Buron. Mais nous avons aussi besoin d'argent. Chaque euro est dépensé au service de notre activité. C'est essentiel car il existe des subsides mais ils ne couvrent qu'une toute petite partie des frais. Cette année, ces dons nous ont permis de rénover notre local qui devenait de plus en plus vétuste".

Si vous souhaiter faire un don à l'Opération Thermos Liège ou participer en tant que bénévole rendez-vous sur la page FB de l'association.