Liège: l'opération 11.11.11. se réinvente face au coronavirus

L'Opération 11.11.11. sera lancée le jeudi 5 novembre. Une grande campagne de solidarité internationale du CNCD qui tombe évidemment en pleine crise du Covid. Et ce n'est pas sans conséquences.

Dans les pays en développement, la population qui vit à 90% sans protection sociale a été sévèrement touchée par cette crise sanitaire, qui risque de plonger 70 à 100 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté.

Plus que jamais, les populations du Sud ont besoin de notre solidarité. Ce que rappelle le dessinateur Pierre Kroll, qui soutient l'opération depuis de nombreuses années: "Tout le monde n'a pas perdu de l'argent, tout le monde n'a pas perdu son emploi, tout le monde n'est pas malade du coronavirus, tout le monde n'a pas un malade à la maison. Pour ceux qui sont touchés directement, évidemment que ce n'est pas le moment de leur demander de faire quelque chose de plus. Quoi que. Mais tous les autres, faites-vous plaisir en vous disant: je n'ai pas oublié cette opération qui a lieu tous les ans, et cette année, je vais doubler mon effort. Surtout quand ce n'est pas un effort".

Comment participer?

Mais, crise sanitaire oblige, 11.11.11 a dû s’adapter, se réinventer cette année. Impossible en effet de continuer à démarcher en rue à l’heure de la distanciation sociale et de l'interdiction du porte-à-porte.

Cette année, en plus des initiatives locales, trois solutions s'offrent donc à vous pour acheter les chocolats, calendriers, livres de cuisine ou livres pour enfants et cartes postales 11.11.11: vous rendre au siège liégeois du CNCD, rue du Beau Mur à Grivegnée, acheter dans les petits commerces participants (pharmacies et autres) ou sur la boutique en ligne du CNCD.

L'Opération 11.11.11 se déroulera du 5 au 15 novembre, mais les ventes de produits vont se prolonger jusqu'à fin janvier.