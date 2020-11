Liège : l'Opéra royal de Wallonie bientôt visitable en 3D

C’est un des joyaux de l’architecture liégeoise : l’Opéra royal de Wallonie a tout juste 200 ans cette année. Ce bâtiment remarquable de notre patrimoine vaut le détour et pourtant beaucoup de personnes n'y sont jamais entrées les portes. Dans un mois, que l’on soit amoureux d’opéra ou non, il suffira d’ouvrir son smartphone ou de cliquer sur son ordinateur pour pénétrer dans les entrailles de cette salle à l’italienne. Une petite société créée par un Liégeois va en effet modéliser l’ORW en 3D pour une visite virtuelle et interactive.

Laser et vidéos

Caméras et lasers sont embarqués dans cette drôle de "machine" pour faire vivre le bâtiment - © ORW

Bénédikt Trillet est Liégeois. Il a travaillé pour des effets spéciaux sur des spectacles de l’ORW. Pendant le premier confinement, il a créé sa petite société, BIMxpert pour permettre des visites virtuelles, en 3D, de biens immobiliers notamment. Amoureux du patrimoine et des endroits inaccessibles, il s’est ensuite lancé dans la modélisation d’une petite glacière à Vielsalm et puis : "avec le confinement, on ne peut plus visiter certains endroits, je me suis dit que je pouvais mettre la technologie au service de sites culturels, touristiques ou de lieux exceptionnels pour permettre aux gens de quand même les visiter. Pour commencer, pour prendre un bâtiment emblématique, l’Opéra, c’était une évidence".

L’opéra et son directeur, Stefano Mazzonis di Pralafera ont directement accepté ce projet qui tombe à pic pour le 200e anniversaire de l’institution. Ces jeudi et vendredi, Bénédikt Trillet a donc planté ses drôles de caméras, six au total, et ses lasers, le tout dans un petit boîtier, aux 4 coins de l’ORW. Deux jours pour traduire en 3D la salle, la scène mais également le foyer, la salle de répétition du 9e étage, les coulisses en sous-sol d’où montent les décors, toute la machinerie, les escaliers, les loges…