Liège : l’Office de la Naissance et de l’Enfance embarque à bord d’un car

Pour certains parents, il est difficile d’assister aux consultations de l’Office de la Naissance et de l’Enfance. Elles ne sont d’ailleurs pas toutes accessibles en Wallonie. Pour être au plus près des familles et leur permettre un suivi médical, l’ONE traverse une partie de la région en car.

Tous les jours, les cars de l’ONE s’arrêtent dans différents villages. Une opportunité pour les familles qui peuvent rencontrer des difficultés pour se rendre dans des cabinets fixes et recourir à ce service gratuit. Plusieurs peuvent expliquer cette situation : familles sans voiture, manque d’initiatives locales ou de volontaires ou encore un nombre insuffisant de naissances pour justifier l’ouverture d’une consultation.

Kineth habite Banneux et n’a pas de voiture. Elle vient de faire examiner sa fille. "Elle a été soignée ici. Elle a déjà passé le vaccin et elle va bien. Son poids, sa taille,… Tout va bien." Pour elle, le car est une solution plus simple. "Oui, je suis contente de venir ici. C’est plus facile pour moi parce que c’est plus proche." Son prochain rendez-vous est déjà programmé, elle reverra ce véhicule dans deux mois.

A son bord, trois personnes clés : un médecin généraliste, le relais entre l’ONE et la famille et le conducteur du car. Bénédicte Dessart, la généraliste, rappelle les services de l’ONE. "Nous faisons principalement de la prévention. Nous avons plusieurs missions : on assure la vaccination, on aborde les sujets de l’alimentation et du sommeil, on répond un peu à toutes les questions. C’est finalement un rôle social. On ne soigne pas les personnes, mais si on remarque quelque chose, on va en référer à un médecin spécialiste."

C’est génial d’aller là où les gens ont besoin de nous.

Christine Daniel fait elle aussi partie de l’équipe du car. Elle fait partie des Partenaires Enfants-Parents. Elle fait le lien entre l’ONE et les familles et accompagne les parents dans ce suivi médical. "On prend contact avec les parents puis on leur propose le suivi. On peut aussi se rendre à domicile pour les informer, leur parler et les soutenir." Ce cabinet itinérant est pour elle une opportunité indéniable : le car rend les services de l’ONE encore plus universels et accessibles.

Ingrid Piront est la conductrice du car. Elle effectue une partie du parcours sur la province de Liège. Son rôle est tout aussi important : elle se charge du car et s’assure qu’il peut rouler en toute sécurité. Elle accueille les familles à bord, les aide à monter et répond aux questions des familles. "Tous les chauffeurs sont affectés aux mêmes tournées. Ça permet aux familles d’avoir un point de repère : à chaque fois, c’est le même car qui arrive et c’est toujours le même conducteur."

Le constat général de ce dispositif s’impose aux trois femmes présentes. "C’est génial d’avoir encore la possibilité d’aller là où les gens ont besoin de nous. Ça touche essentiellement les familles peut-être les plus démunies. C’est important de conserver ce service."

Les cars sanitaires, un service de longue date

L’idée des cars sanitaires n’est pas si neuve. Elle remonte en réalité à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’objectif était de prévenir et limiter le taux de mortalité infantile. 76 ans plus tard, l’Office de la Naissance et de l’Enfance continue ses consultations ambulatoires. Avec six cars circulant dans une partie de la Wallonie dont deux dans la province de Liège, on comptait 7919 consultations mobiles en 2019. Un service qui a fait du chemin mais qui continue à se trouver au plus proche des familles.