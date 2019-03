Liège: l'intelligence artificielle vous accueille à l'université

Un robot vous conduit à destination

IL retrouve tout le monde dans le bâtiment - © Jean-Louis Wertz/ULiège

Plus besoin d'hôtesse d'accueil, à l'Institut Montefiore, c'est un sympathique petit robot qui vous guide dans le dédale des couloirs. Avant cela, sur un écran tactile, vous choisissez le nom de la personne que vous souhaitez rencontrer. Il ne vous reste plus qu'à suivre votre nouvel "ami". Il sait éviter les obstacles et il a une autonomie d'une trentaine de kilomètres, bien assez pour tenir toute une journée. Il est égalmeent possible de vous faire guider par les écrans instaléls un peu partout.

Ragi, ce n'est pas qu'un robot. C'est tout un système complexe de reconnaissance faciale grâce à 50 caméras connectées à des algorythmes et à de la robotique. C'est cela qui rend le bâtiment intelligent. Si vous pouvez facilement retrouver un membre du personnel soit dans son bureau soit ailleurs dans le bâtiment, Ragi peut aussi localiser tout visiteur même inconnu au départ. En effet, dès que vous entrez et que vous démarrez votre recherche sur l'écran tactile, vous êtes rapidement filmé et ces images permettent de vous localiser où que vous soyez dans l'immeuble.