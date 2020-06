Liège: l'Horeca s'apprête à passer son premier weekend d'après confinement

C'est une fin de semaine importante qui se profile pour l'Horeca. Le premier weekend depuis la reprise des activités dans ce secteur frappé de plein fouet par la crise du covid.

Les gens ont moins peur de venir et de consommer

Les patrons de cafés et de restaurants sont soulagés. Ils constatent que les clients retrouvent leurs habitudes. Benjamin, patron d'un établissement sur la Place du Marché à Liège, espère avoir enfin attraper la bonne vague: "Les tables sont souvent remplies, en particulier le soir. Sinon, le matin, c'est plutôt calme. Le premier coup de feu, c'est vers 12 heures 30, 13 heures. Les habitués sont revenus dès le premier jour, dès lundi. Et puis, petit à petit, ça se remplit de plus en plus tôt au final. Les gens ont moins peur d'arriver sur les terrasses et de consommer". Tout cela, dans le respect des mesures de sécurité: "Toutes les tables sont à 1m50 de distance. Nous, on a constamment un masque pour servir, et il n'y a aucun service au bar".

On s'attend à avoir pas mal de monde en soirée

Et, bonne nouvelle, le premier weekend de l'après-confinement s'annonce plutôt beau: "On s'apprête à passer le premier weekend depuis la reprise. On s'attend à avoir pas mal de monde en soirée. Je suis sûr que l'ambiance va être au rendez-vous".