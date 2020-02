L'histoire de la construction de la multinationale AB InBev retracée dans un livre - © Tous droits réservés

Le livre raconte notamment l'alliance secrète entre actionnaires de Piedboeuf et ceux d'Artois qui a duré plus de 15 ans avant la fusion de 1987 qui donnera officiellement naissance au groupe Interbrew. Kenneth Bertramps, professeur d'histoire économique à l'ULB: "En 1971, on se retrouve dans une situation avec deux brasseries belges qui sont les plus importantes, d'une part Artois, à Louvain, qui est la brasserie dominante, et qui se rend compte qu'elle a besoin d'une deuxième marque pour essayer de vraiment sceller le marché domestique belge. Et puis on a le challenger, le deuxième, extrêmement dynamique, qui est Piedboeuf, qui cartonne avec sa grande bière connue encore de nos jours, la Jupiler, et dont le patron, à l'époque, Albert Van Damme, se dit qu'il a besoin d'expansion, d'équipements et de capacités pour poursuivre ce développement. Et après pas mal de tergiversations, de discussions, ils se rendent compte que, finalement, la meilleure solution, c'est de s'unir, mais une alliance qui devrait demeurer secrète, notamment parce que du côté liégeois, on n'a pas forcément envie qu'on puisse dire que la bière brassée à Jupille soit aussi finalement dans le giron d'Artois".