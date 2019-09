Liège: l'expulsion du squat dans le quartier Saint-Léonard n'a pas eu lieu

Une centaine de sympathisants sont mobilisés ce mardi matin devant le squat. - © RTBF - Barbara Schaal

Et le message est déjà passé au sein des manifestants qui ont poussé des cris de joie et de soulagement. Étudiants, syndicalistes, militants de gauche ou simplement habitants du quartier, ils venaient soutenir la trentaine d'habitants des lieux et leur projet de centre social autogéré. Ils ne comprennent pas cette expulsion.

Les squatteurs ont pris possession des lieux au mois de juin. Ateliers de lecture, fanfares, cuisine collective, ils veulent faire de ce bâtiment qui ne leur appartient pas un lieu de vie. A la tête de ce projet, on retrouve surtout des étudiants qui espèrent pouvoir rester encore un peu dans cet immeuble vide depuis dix ans pour mener à bien leur utopie.