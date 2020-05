Liège : l'expo Toutankhamon reprend du service

L'expo Toutankhamon à la gare des Guillemins va rouvrir ses portes dès le 18 mai. L'annonce a été confirmée dans la foulée du conseil national de sécurité de ce mercredi. cette réouverture sera accompagnée d'une série de mesures liées à la crise du corona virus : réservation à l'avance via un service on line, maximum 50 tickets par séance et limitation du nombre total de visiteurs, pas de groupes, un seul sens de visite, pas de vestiaire etc.

Infos au 04 224 49 38 (du lundi au vendredi – entre 9h et 17h)