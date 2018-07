Liège: l'Eurogym se poursuit avec la visite de la reine Mathilde

La reine Mathilde s'est rendue à l'Eurogym de Liège ce mardi après-midi. Durant cinq jours, le festival rassemble plus de 4000 gymnastes amateurs venus des quatre coins d'Europe. La reine a assisté aux prestations de plusieurs pays. Elle s'est ensuite rendue en coulisses pour féliciter les nombreux jeunes, très fiers de l'accueillir.

Eurogym, ce n'est pas une compétition, c'est un événement qui célèbre la gymnastique. Pour la seconde fois de son histoire, l'Eurogym pose ses valises en Belgique et cette année à Liège. La ville grouille de jeunes âgés de 12 à 18 ans qui se produisent dans trois lieux différents.

Sur scène durant six minutes, chaque équipe passionnée donne tout pour émerveiller le public. Ces gymnastes amateurs viennent de Slovaquie, de Suède, d'Italie, de France et puis bien sûr de Belgique. C'est le cas de ce club bruxellois. Pour offrir leur prestation, les filles ont travaillé intensivement durant une année complète. "On a commencé la chorégraphie début de l'année puis après, on a eu plusieurs galas pour s'entraîner à faire cela devant un public" dit Leila Bentaleb, gymnaste de 17 ans. "On peut comparer notre niveau, c'est un peu notre but mais ce qui est bien surtout, c'est qu'on a des affinités avec d'autres pays, on peut rencontrer des gens" ajoute Lena Makusedi, gymnaste de 15 ans.

Sur les 4097 gymnastes présents à l'Eurogym, 750 sont Belges mais le pays le plus représenté est le Portugal avec pas moins de 1000 athlètes. La raison est historique, c'est là-bas que s'est tenue la toute première édition en 1993. C'est une grande fierté pour Rita Carrega, gymnaste: "Je me suis entraînée trois jours par semaine pendant une heure trente, deux heures, on s'exerce beaucoup. Nous aimons tous ce que nous faisons. Nous sommes un petit pays mais nous avons beaucoup de gymnastes".

La 11e édition de l'Eurogym se clôturera jeudi à Liège. Une ville symbolique pour l'événement puisque c'est ici qu'est née la Fédération internationale de gymnastique en 1881.