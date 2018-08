Liège: l'enterrement de Matî l'Ohè a clôturé les fêtes du 15 août en Outremeuse

Ce jeudi, l'heure était aux dernières festivités dans le quartier d'Outremeuse à Liège. Les fêtes du 15 août se sont terminées traditionnellement avec l'enterrement de Matî l'Ohê, Mathieu l'Os en français. Christian Elaerts, président de la république libre d'Outremeuse: "On enterre la fête. Il y a des années, on ne mangeait de la viande que les jours fériés. Et le lendemain, on enterrait la fête, parce que c'était une fête pour eux de pouvoir manger la viande avec l'os. Et avec l'os, on faisait un bouillon. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des céleris, des carottes, que les gens font tourner au-dessus. Et ils ont appelé l'os à l'époque Mathieu, Mathieu l'os, qui est devenu en wallon Matî l'Ohè".