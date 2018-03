Liège: l'élagage annuel des arbres a débuté

Vous avez peut-être vu passer ces photos sur Facebook cette semaine: des Liégeois se plaignent que certains arbres ont été abattus sur les quais de la Meuse.

Les arbres tombent malades, et lorsqu'il n'y a plus rien à faire, la seule solution, c'est l'abattage. Mais ce n'est pas l'essentiel du travail du service de gestion forestière de la ville de Liège. Depuis quelques jours, les ouvriers travaillent surtout à l'élagage des arbres. Et il y a du travail puisque sur le territoire de la ville de Liège, on compte 20.000 arbres.

Nous avons suivi les bucherons en plein boulot.