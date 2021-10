Liège : l’église Sainte-Catherine est entièrement classée comme monument, une bonne nouvelle pour sa restauration

La procédure de classement comme monument de l’ensemble de l’église Sainte-Catherine de Liège vient d’aboutir. Jusqu’ici seuls l’orgue, le jubé et la tribune étaient classés, depuis 1998.

Située En Neuvice et intégrée au bâti de la rue, l’église Sainte-Catherine est de style baroque. L’église actuelle a été construite à la toute fin du 17e siècle, en remplacement de celle détruite lors du bombardement de Liège par l’armée de Louis XIV.

Le 1er juillet 2018, l’immense toile peinte par Théodore Plumier, représentant le martyre de Sainte Catherine et ornant le maître-autel s’était partiellement décrochée de son support et déchirée. Elle est en cours de restauration dans l’église.

Le classement de tout l’édifice est une bonne nouvelle, en particulier parce que plusieurs chantiers de rénovation y sont prévus. Stéphane Lefèvre, le trésorier du conseil de fabrique de Sainte-Catherine, explique en effet : "C’est un plus bien entendu, au niveau des subsides principalement. Nous serons subsidiés par la Région wallonne à raison de 60%, 5% par la Province de Liège et le reste peut-être par la Ville ou par des subsides extraordinaires. Nous pourrons continuer et poursuivre les travaux de restauration de l’église. Au niveau, je vais dire, charpente, toiture, etc. , la fiche d’état sanitaire a été établie et tout cela se trouve en bon état. Ça a été restauré il y a une vingtaine d’années. Ce qu’il y a encore à rénover : pour l’instant, après avoir restauré la toile de Théodore Plumier, nous allons entreprendre la rénovation du maître-autel, nous avons déjà les subsides via la Fondation Forgeur, nous continuerons par le chœur et les vitraux du chœur. La deuxième phase importante sera la restauration des nefs. Et nous terminerons par la restauration de l’orgue.".