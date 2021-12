Liège : l’échevin Pierre Stassart condamné par le tribunal correctionnel, l'opposition réclame un pas de côté

L’échevin liégeois de l’instruction publique, Pierre Stassart, a été reconnu coupable de prise illégale d’intérêt au bénéfice de son ex-compagne. Il a été condamné à un an de prison avec sursis et une amende de 16.000 euros. Son avocat nous a confirmé la décision d'aller en appel. "je conteste la décision en ce que l'intérêt moral, tel que retenu par le jugement est insuffisant en droit, précise Maitre Adrien Masset, et en toute hypothèse, non rencontrée en fait".

Pierre Stassart reste échevin

Le socialiste conserve son poste d’échevin. Dans un communiqué, le cabinet du bourgmestre Willy Demyer rappelle que "la présomption d’innocence est un principe essentiel de notre état de droit mais qu’en cas de condamnation définitive, l’échevin ne pourra rester membre du Collège".

Pierre Stassart a dû néanmoins se mettre en retrait des instances de la Haute Ecole "afin de garantir la sérénité de l’institution".

L'échevin était soupçonné d'avoir abusé de sa situation pour favoriser l'engagement, il y a quelques années, de son ex-compagne, au sein de la Haute école de Liège.

L'opposition réclame un pas de côté

Pour le groupe Vert Ardent qui siège dans l’opposition, l’échevin doit faire un pas de côté. Pour le groupe des Verts liégeois, Pierre Stassart doit présenter sa démission. "La condamnation concerne directement ses fonctions d’échevin. La confiance est rompue, tant politiquement qu’avec le personnel de l’enseignement communal liégeois", assène encore Vert Ardent.

Pour le conseiller VEGA, François Schreuer, l'enseignement communal liégeois a besoin d'un échevin pleinement investi et légitime et demande à Pierre Stassart de démissionner du Collège communal de Liège.