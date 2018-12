Liège: l'auteur de menaces de mort sur un policier condamné à 6 mois de prison ferme

Un homme qui avait proféré des menaces de mort à l'égard d'un policier a été condamné jeudi à une peine de 6 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Liège. Ce prévenu avait aussi formulé des insultes sexistes à l'égard de policières.

Le prévenu s'était présenté en état d'ivresse au commissariat de la rue Natalis au centre de Liège le 11 novembre 2016 et s'était montré désagréable à l'égard du policier chargé de l'accueil. L'individu avait été particulièrement virulent contre le personnel féminin de la police.

Cet homme avait été invité à quitter le commissariat. Il avait été repoussé par un policier mais il avait décidé de revenir à la charge, de proférer de nouvelles insultes et de se débattre face à l'intervention. "Si vous venez me chercher, tu seras le premier à tomber", avait-il adressé à un policier en mimant de ses mains la tenue d'un fusil.

Poursuivi pour outrages et menaces, le prévenu ne pouvait plus bénéficier d'aucune mesure de clémence après de multiples condamnations encourues à Bruxelles, Turnhout, Hasselt, Anvers et Liège. Il a été condamné par défaut à une peine de 6 mois de prison ferme.