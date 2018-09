Liège: l'auteur d'une arnaque pyramidale admet avoir menti à ses clients

Le principal auteur d'une escroquerie pyramidale qui avait fait plusieurs milliers de victimes a admis jeudi, lors de son interrogatoire devant le tribunal correctionnel de Liège, avoir menti à ses clients. Il a également avoué avoir profité de l'argent qui aurait dû être investi pour le compte de ses clients.

Des milliers de personnes en région liégeoise avaient été préjudiciées par "Elite Secure Invest" (ESI), un club d'investissement privé qui fonctionnait selon le système pyramidal de Ponzi, une arnaque destinée à flouer les investisseurs. L'escroquerie aurait fait des milliers de victimes, dont 500 se sont constituées parties civiles.

ESI démarchait ses membres depuis novembre 2014 par le bouche-à-oreille et via internet. Les personnes intéressées se voyaient proposer de rejoindre une cagnotte et d'investir une somme minimale de 100 euros, avec la promesse d'un rendement de 8,5% par an (plus de 42% sur 5 ans) grâce à des placements financiers.

150.000 euros en cinq mois

Les sommes confiées à ESI n'avaient produit aucun bénéfice. Les avantages payés à certaines personnes l'avaient été uniquement grâce aux fonds versés par d'autres membres.

Le principal auteur des faits a reconnu lors de son interrogatoire la matérialité des préventions. Il a admis avoir proposé des investissements avec rendements élevés à ses clients. Mais, dépassé par son propre système, il n'avait jamais investi les sommes.

Le prévenu a également avoué avoir détourné de l'argent à son profit personnel pour des dépenses inconsidérées comme des vols en première classe, des séjours en hôtels de luxe ou des restaurants. Il avait ainsi galvaudé 150.000 euros en cinq mois.

Le réquisitoire et les plaidoiries auront lieu le 7 février 2019.