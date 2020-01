Liège : l'association Kultura vient d'obtenir un label "Quality Night"

La structure liégeoise Kultura est fort investie dans le quartier de Roture avec des salles de concerts, des expositions et aussi un restaurant. Elle vient d’obtenir le label "Quality Night'. Ce label signifie que Kultura se soucie du bien-être des fêtards. A Liège, le centre culturel de Chênée, la Cour Saint-Jean, l’Embuscade et l’Orange Givrée disposent déjà de ce label.

Concrètement, qu’est-ce que ça veut dire ?

La structure Kultura met en place toute une série d’actions pour que les fêtards puissent s’amuser mais en toute sécurité. Elle met à disposition de l’eau sur demande gratuitement. Elle s’engage à rendre accessible, via des prix modiques, des bouchons d’oreilles et des préservatifs. Elle assure aussi la promotion des retours à domiciles sécurisés, etc.