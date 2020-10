Liège: l'argent d'Enodia va-t-il enrichir la Province au détriment des communes?

C'est en tout cas une crainte d’Écolo. L'intercommunale liégeoise distribue chaque année des dividendes à ses actionnaires, autrement dit la Province et les communes. Mais le gâteau rétrécit. L'année dernière, les dividendes se montaient à 28 millions. Cette année, il ne restera que 18 millions.

Le partage est donc de plus en plus compliqué, et même polémique. Jusqu'à présent, la Province renonçait à sa part. Cette année, ce n'est pas le cas. Elle réclame son dû. Or, si la part de la Province est déjà en diminution de 13%, celle des communes chute, elle, de 40%.

Avoir une Province prospère au milieu de communes exsangues est incompréhensible

La Province explique qu'elle doit financer les zones de secours. C'est vrai, dit Écolo, mais la Province a les moyens. Hajib El Hajjaji, conseiller provincial et administrateur d'Enodia: "Une étude a été réalisée et montre en tout cas que les Provinces ont, pour les deux prochaines années, des capacités financières qui leur permettent de remplir leurs obligations. En ce qui concerne les communes, par contre, dans leurs prévisions budgétaires pluriannuelles, elles comptaient sur des dividendes d'Enodia. Ces dividendes ont déjà diminué par rapport à l'année passée et ici, elles pourraient encore diminuer. Pour Écolo, avoir une Province prospère au milieu de communes qui sont exsangues au niveau financier est une situation incompréhensible".

Et Écolo de se demander carrément si les fédérations liégeoises du PS et du MR ne sont pas en train d'appauvrir les communes.

Les Verts interpelleront d'ailleurs le gouvernement wallon sur cette clé de répartition défavorable aux communes.