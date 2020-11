Liège: l'areine de la Chartreuse bientôt classée

C'est une nouvelle qui réjouira les défenseurs du patrimoine et en particulier ceux qui tentent de préserver le site de la Chartreuse, sur les hauteurs de Liège. L'areine de la Chartreuse devrait en effet être bientôt classée. Une demande en ce sens sera soumise au vote du prochain conseil communal, le 23 novembre.

Cette areine, c'est un témoignage de notre passé minier. Elle servait en effet à écouler l'eau des charbonnages; elle assurait en quelque sorte le drainage des puits de mines.

L'areine de la Chartreuse est constituée d'une galerie principale et de galeries secondaires de plusieurs centaines de mètres directement creusées dans la roche, dans le schiste houiller. On peut d'ailleurs encore y voir de très nombreuses traces d'outils de creusement. Des témoignages de notre passé industriel et même pré-industriel puisque ces galeries qui ont aussi assuré l’approvisionnement en eau potable de la population remontent à plus de 8 siècles.

Le classement impliquera que le propriétaire devra entretenir le site. Il ne pourra pas l'enlaidir, l'endommager ou le détruire. Ce dont se félicitent sans doute les riverains de la Chartreuse, qui luttent depuis plusieurs années déjà contre un vaste projet immobilier sur le site.

Aucune areine, aucun aqueduc souterrain comparable n'est encore classé en Wallonie.