Liège: l'appel aux volontaires pour tester deux nouveaux vaccins rencontre un vif succès

C'est un appel à volontaires qui connait un engouement assez inattendu. Le CHU de Liège recherche 600 personnes pour tester deux vaccins anti-covid qui sont en dernière phase de développement. Et l'engouement a été tel que le central téléphonique et le site internet pour les inscriptions ont été pris d'assaut. La plateforme en ligne a d'ailleurs rencontré des difficultés techniques en raison de cet afflux massif. Les inscriptions restent malgré tout ouvertes et les candidats sont invités à retenter leur inscription en ligne.

Les inscriptions restent ouvertes

Il s'agit de tester deux vaccins en dernière phase de développement avant leur mise sur le marché. Le CHU et le centre de recherche clinique dont il est actionnaire recherchent 600 volontaires âgés de 18 à 80 ans.

Une première étude portera sur 300 volontaires sains qui n'ont aucune maladie. La seconde étude s'intéressera à 300 personnes qui, elles, souffrent d'une ou plusieurs pathologies: diabète, obésité, hypertension, maladie cardiovasculaire, maladie du foie, maladie des poumons, problèmes de coagulation du sang.

Les volontaires se voient offrir la possibilité de bénéficier d'un vaccin gratuit avant sa mise sur le marché. Et c'est sans doute ce qui les motive.